Onderzoek slavernijverleden Alkmaar? Voor Henk is begrip en empathie nóg belangrijker

Henk Heilbron (69) volgt vanavond met grote interesse de Alkmaarse raadsvergadering. Daar gaat het gaat namelijk over de beladen geschiedenis van zijn Surinaamse voorouders. Gaat 'zijn' gemeente haar rol in het koloniale en slavernijverleden onderzoeken? "Het is niet alleen mijn verleden, het is ons gezamenlijk verleden."

In een motie vragen PvdA, GroenLinks en PvdD om een onderzoek naar het Alkmaarse slavernijverleden te doen, met name de rol van het stadsbestuur. Dat onderzoek zou dan voor het einde van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden (vóór 1 juli 2024) afgerond moeten zijn. En Henk? Die juicht dat toe.

Achter zijn radiomicrofoon in zijn thuisstudio, vertelt hij vol liefde over zijn geboorteland Suriname. Hij is bijna zeventig en woont vanaf zijn twintigste in Noord-Holland. Eerst in Amsterdam, daarna in Alkmaar.

Overgrootmoeder

"Mijn moeders oma was slaaf, vijf generaties terug. Er werd thuis niet over gesproken, omdat het een zwaar onderwerp is. Mijn overgrootmoeder moet een moeilijke tijd hebben meegemaakt. Haar pijn kan ik niet voelen. Ik sta er ook niet dagelijks bij stil, maar nu 'de slavernij' een hot item is, ben ik er wel vaker mee bezig."

Jarenlang werkte hij in de zorg in de Beemster, en tegenwoordig besteedt hij veel tijd aan zijn radioprogramma met 'Zuid-Amerikaanse klanken'. Diezelfde sfeer voelt hij elke dinsdag in wijkcentrum Mare Nostrum, waar hij in de buurt woont.

"Als vrijwilliger klets ik tijdens koffieochtenden met Surinaamse Alkmaarders en bespreken elke keer een thema. En de recente excuses voor de slavernij zijn ook zeker ter sprake gekomen." En de vader en opa voelt steeds sterker: "Ik wil iets doen voor mijn stad. Iets bijdragen aan meer begrip en bewustwording."

Slavernijverleden

Want: ook Alkmaar heeft een slavernijverleden. "Dat is zo klaar als een klontje. In Suriname vind je 'Alkmaar' als stad, district en er was een plantage, Zo'n beslissing vanavond hoeft wat mij betreft niet moeilijk te zijn, maar ik kan niet in de hoofden van de raadsleden kijken."

"Al was het alleen maar om meer begrip en empathie voor ons gezamenlijk verleden te krijgen. Daar ontbreekt het nog wel eens aan." Ook mogen daar excuses door de burgemeester op volgen. "Maar daarvoor moet eerst onderzoek worden gedaan. Aan lege excuses hebben we niks."

Tekst gaat verder onder de foto.