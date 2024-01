Bekijk hier de hoogtepunten van Egmond Halve Marathon

De Egmond Halve Marathon zit er weer op. Duizenden deelnemers hebben vandaag in weer en wind 21,1 kilometer over het strand gerend. Bekijk hier alle hoogtepunten terug.

Dat de eerste Nederlander in 18 jaar de marathon won, maakt dat dit jaar extra bijzonder is. Lucas Nieuweboer kwam in 1 uur, 3 minuten en 34 seconden over de finish. In 2006 gebeurde dit voor het laatst: Kamiel Maase kwam toen als eerste over de streep. Bij de vrouwen kwam Aminet Ahmed in 1 uur, 10 minuten en 4 seconden als eerste over de streep.

Goede doelen

Niet alleen zijn er titels gewonnen, maar ook hele mooie momenten. Zo heeft Nikita Smit samen met haar vriendin Mekkie de marathon gerend voor haar moeder. De 54-jarige Sandra heeft kanker, en met het ingezamelde geld voor KWF kan er meer onderzoek gedaan worden naar de ziekte. De laatste honderd meter rende moeder Sandra hand in hand mee.

Ook Judith Oud heeft meegerend voor het goede doel. Zij rende een kwart marathon om geld op te halen voor stichting MIND. Deze stichting zet zich in voor jongeren en volwassenen met psychische problematiek. Ze heeft zelf veel te maken met psychische problematiek, vertelde ze eerder. Tijdens haar loopbaan in de zorg heeft ze flink wat collega's gehad die een burn-out kregen. Daarnaast heeft ze twee zoons, die beiden autisme hebben. Eén van hen heeft last gehad van suïcidale gedachtes.

Ze rent misschien niet om de allerbeste te worden, maar wel met een ander belangrijk doel: "Er wordt nu openlijker over dit thema gepraat", aldus Judith.