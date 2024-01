Judith rent Egmondse marathon om aandacht te vragen voor psychische problemen

Judith Oud uit Oosthuizen rent zondag in Egmond een kwart marathon om geld op te halen voor stichting MIND. De stichting zet zich in voor jongeren en volwassenen met psychische problematiek. En daar weet de 47-jarige inwoner van Oosthuizen alles van.

Judith Oud (47) tijdens de Pre-Run Egmondse marathon - Foto: Judith Oud

Judith en haar buurvrouw rennen iedere zondagochtend zo'n zes kilometer samen. De twee hadden zichzelf in eerste instantie in een koeienoutfit gehesen en renden zo samen de Pre-Run van de Dam tot Damloop. De buurvrouwen kregen als prijs voor beste outfit een inschrijving voor de Pre-Run van de Egmondse marathon. Nadat ze deze met vlag en wimpel hadden afgerond, besloten de twee dat ze de sprong naar de echte wedstrijd ook wel konden wagen. Ze schreven zich in voor de kwart marathon door de Egmondse Duinen. "Het wordt een hele uitdaging. Maar je moet in het leven soms een uitdaging aan gaan", lacht Judith. Tekst gaat verder onder de foto

Links: buurvrouw Martine, rechts: Judith Oud - Foto: Judith Oud

De in West-Friesland geboren en getogen Judith werkt in de zorg en heeft twee zoons. Zowel in haar werk als privé heeft ze veel te maken gehad met psychische problematiek. Tijdens haar loopbaan in de zorg heeft ze flink wat collega's gehad die een burn-out kregen, maar ook automutilatie (jezelf verwonden) en zelfmoord zag Judith bij haar collega's voorbijkomen. Haar twee zoons hebben beiden autisme, waarvan één ook last had van suïcidale gedachten.

"Mijn man moest hem tegenhouden om niet uit het raam te springen" Judith Oud (47)

"Mijn jongste zoon was pas negen jaar toen hij voor het eerst riep dat hij er liever niet meer wilde zijn", vertelt Judith. "Als nuchtere West-Fries nam ik zijn uitspraken in eerste instantie niet zo serieus en zei: 'Als je het leven echt niet ziet zitten, dan moet je er een eind aan maken'." Omdat Judith en haar man merkten dat de gedachten geen bevlieging waren gingen ze met hem naar de huisarts. "Er bleek een wachttijd voor de GGZ te zijn van negen maanden." Judith vertelt dat ze geluk hadden dat haar zoon destijds niet echt zelfmoord probeerde te plegen, want: "Wat doe je dan als moeder?" Haar zoon had veel moeite met de overgang naar de middelbare school en kreeg suïcidale gedachten en dat dreigde hij in de praktijk te brengen. "Mijn man moest hem tegenhouden om niet uit het raam te springen", vertelt Judith. De periode die volgde was een zware tijd voor haar zoon, waarbij Judith en haar man hem geen seconde meer uit het oog wilde verliezen.

Blue Monday De maandag na de halve marathon van Egmond is het Blue Monday, een dag die bekendstaat als meest depressieve dag van het jaar. Voor een groot deel is de dag bedacht als marketingstunt, maar volgens Judith heeft het ook een ander doel. "De dag is ook in het leven geroepen om aandacht te geven aan mentale ziektes." Naast Judith rennen er zondag meerdere mensen mee voor de stichting en ook zij koppelen dat aan Blue Monday.

Het gaat inmiddels gelukkig weer relatief goed met beide zoons. Door alles wat Judith heeft meegemaakt leek het haar een mooi gebaar om de marathon te combineren met een goed doel. "Ik heb zelf geen gebruik gemaakt van stichting MIND, omdat wij een fijne kring om ons heen hadden die ons opving in periodes dat het slecht ging met mijn zoon en hij suïcidaal was. Ik denk wel dat de stichting voor veel mensen goede hulp kan bieden, zowel voor mensen die zelf in de knel zitten als voor de omgeving." Open Voor Judith is het belangrijk dat er meer en open wordt gepraat over psychische problematiek, ook op haar werk. "Ik heb de flyer van stichting MIND over stress op de werkvloer opgehangen bij mijn werk. Daar heb ik veel positieve reacties op gekregen. Er wordt nu openlijker over dit thema gepraat." Dat is voor Judith het voornaamste doel.