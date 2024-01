Samenvatting: sensationele zege Lucas Nieuweboer in Egmond Halve Marathon

Lucas Nieuweboer heeft de Egmond Halve Marathon gewonnen. Na een geweldige ontknoping, kwam hij in 1 uur, 3 minuten en 34 seconden over de finish. Daarmee is Nieuweboer de eerste Nederlandse winnaar van de Egmond Halve Marathon sinds Kamiel Maase in 2006. Bij de vrouwen kwam Aminet Ahmed in 1 uur, 10 minuten en 4 seconden als eerste over de streep.

Bij de mannen ontstond een kopgroep van vier renners. Khalid Choukoud, één van de Nederlandse favorieten, moest vrij snel afhaken bij de kopgroep. Tom Hendrikse en Lucas Nieuweboer vormden samen met twee andere atleten de kopgroep. Ronald Schröer, die een thuiswedstijd zou lopen, moest zich gisteren last-minute afmelden.

Nieuweboer had vlak voor het einde goede benen en ging er samen met Victor Chumo vandoor. Hendrikse moest pas op de plaats maken, waardoor de twee op de finish afgingen. In de straten van Egmond demarreerde Nieuweboer weg bij Chumo en stevende alleen af op de finish. Nieuweboer werd niet meer achterhaald en kwam als eerste over de finish.

Holterman grandioos

Onder winderige omstandigheden gingen de topatleten van start. Jill Holterman uit Egmond aan de Hoef begon aanvallend bij de vrouwen. Op het strand zat ze goed van voren en ook toen de vrouwen het verharde pad op keerden, zat ze in de kopgroep van zeven lopers.

In de duinen werd het tempo een aantal keren opgevoerd en daardoor vielen er gaten. Toch hield Holterman knap stand. Doordat het tempo hoog lag, slaagden de achtervolgers er niet in om het kleine gat te dichten. Richting de achttien kilometer kreeg Holterman het ook zwaar, want de drie Ethiopiërs gingen ervandoor.

Aminet Ahmet kwam als eerste over de meet in 1.12,19. Holterman eindigde in een tijd van 1.12,37 als vierde. Daardoor viel de Noord-Hollandse net buiten het podium, maar ze was wel de beste Nederlandse.