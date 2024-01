Samenvatting: Ramon Sinkeldam sterkste in strandrace Egmond-Pier-Egmond

De 23e editie van de strandrace Egmond-Pier-Egmond is vanmiddag in 59 minuten en 48 seconden gewonnen door Ramon Sinkeldam. De Zaankanter bleef na 38 kilometer fietsen over het strand Rick van Breda en de Belg Jonas Rickaert respectievelijk 6 en 9 seconden voor. Bij de vrouwen was Tessa Neefjes uit Wervershoof de rapste.

"Ik wist dat ik één kans had, ik heb er alles aan gedaan, maar de mannen waren te sterk", vertelde Van Breda na afloop over zijn aanval in Castricum aan Zee. Het is de tweede keer dat hij in de sprint op de Boulevard Noord geklopt wordt. In 2018 legde de 33-jarige mountainbiker uit 't Zand het af tegen Jasper Ockeloen.

De verwachting vooraf was dat de renners met de noordenwind de wind op de heenweg naar de pier van IJmuiden vol in de rug zouden hebben en het spel daardoor direct op de wagen zou gaan. De wind kwam echter van opzij. Toch vormde zich heel snel een kopgroep van acht man: Ramon Sinkeldam, Aaron Verwilst, Rick Sinkeldam, Thijs Zonneveld, Jonas Rickaert, Menno Don, Jules de Cock en Daan van Sintmaartensdijk.

Waar Van Breda baalde, glunderde Sinkeldam. "Ik wist dat ik goede benen had, maar dit had ik niet verwacht", aldus de wegrenner na afloop. "Die gasten die strandkoersen doen, zijn allemaal heel sterk in zo'n uur." Sinkeldam richt zich dit voorjaar weer op de klassiekers op de weg.

Zege Neefjes

De vrouwen startten dit jaar voor het eerste tegelijkertijd met het mannenveld. Al vroeg in de wedstrijd vormde zich een Noord-Hollandse kopgroep met Tessa Neefjes, Riejanne Markus en Maud Rijnbeek. Neefjes sloeg haar slag in Castricum en nam de hindernissen (trap en strobalen) het behendigst. Ze schudde haar concurrenten af en kwam in 1 uur 4 minuten en 45 seconden over de meet.

"Het was afzien, ik had al gelijk bloedsmaak in mijn mond", aldus Neefjes. "Alle keerpunten vind ik fantastisch. Daar kon ik het verschil maken. Solo over de finish!" Neefjes was in 2020 ook al de beste in Egmond.