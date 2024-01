Zowel mountainbikers als lopers kijken uit naar Egmond: "Het wordt een heel andere race"

Dit weekend gaan weer duizenden atleten het gevecht aan met de elementen. Wind mee, wind tegen, over het strand en door de duinen. Zondag vindt de 49e editie van de halve marathon van Egmond plaats. Morgen is de strandrace Egmond-Pier-Egmond. Zowel de mountainbikers als de lopers verwachten door de verwachte noorden tot noordwesten wind een snelle en harde wedstrijd.

Persconferentie halve marathon en de strandrace van Egmond - Foto: NH Media

In een vrij volle perszaal kijken de hoofdpersonen voor dit weekend vooruit naar de twee sportevenementen. Achter de tafel zit onder meer Tessa Neefjes. De succesvolle mountainbikester uit Wervershoof is een van de grote favorieten, maar komt uit een lastige privésituatie. "Ik heb wat dierbaren verloren en daarom vind ik nu wel lekker om er een mooie wedstrijd van te maken." Tekst gaat verder onder de video.

Mountainbikester Tessa Neefjes wil winnen voor eigen publiek - NH Sport/Erik-Jan Brinkman

Misschien wel het opvallendste gezicht op de persconferentie is Thijs Zonneveld. De oud-renner is de laatste jaren vooral bekend als sportjournalist, maar pakte recent ook weer het fietsen fanatiek op. De 43-jarige Zonneveld heeft al vaker aan de start gestaan, maar nog nooit gewonnen. "Met één been behoor ik tot de renners en met andere been ben ik journalist. Maar ik wil simpelweg deze strandrace gewoon winnen." Tekst gaat verder onder de video.

Journalist en mountainbiker Thijs Zonneveld over zijn dubbel functie - NH Nieuws

Dan de Egmond halve marathon. Racedirecteur Jan Willem Mijderwijk laat weten dat er zondag 18.000 hardlopers in actie komen. Dit gaat niet alleen om de halve marathon, maar ook de Heroes Run, mini en kwart marathon. Wat anders dit jaar is de route. Door het heftige weer van de afgelopen weken is de organisatie genoodzaakt het parcours aan te passen. Door het hoge grondwater loopt de route in Castricum aan Zee bij de duinen anders en komt er in het zuiden van van Egmond een lus bij Zo op het eerste gezicht lijkt de route nu makkelijker. Minder onverharde wegen en wat minder heuveltjes. Tekst gaat verder onder de video.

Racedirecteur Jan Willem Mijderwijk over het parcours en de kanshebbers - NH Sport/Erik-Brinkman

Één van de kanshebbers voor de overwinning op de 21,1 kilometer is Luuk Maas bij de mannen en bij de vrouwen hoopt Anne Luijten een gooi naar de titel te doen. Vorig jaar eindigde Luijten als vierde. Zondag hoopt ze jaar op meer, al vindt ze het lastig om te voorspellen hoe de race gaat verlopen. "Dit is weer een heel andere race. De route is anders, de wind staat de andere kant op en dit keer is er ook sterk internationaal veld." Tekst gaat verder onder de video.

Anne Luijten over haar tactiek tijdens de Egmond halve marathon - NH Nieuws

Waar Luijten ervaring heeft met de halve marathon van Egmond, maakt Maas zijn debuut. De Brabander keek voorgaande edities vooral op tv en dat inspireerde hem om hier nu ook aan de start te staan. "Het zal een wat snellere wedstrijd worden."

Debutant Luuk Maas kijkt wat gespannen, maar vooral popelend uit naar zondag - NH Nieuws

NH Sport is er zondag live bij op tv. De uitzending is van 12.00 uur tot 14.30 uur. Verder doen we ook via de radio en online verslag van beide evenementen.