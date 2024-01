Nikita Smit rent halve marathon van Egmond voor moeder met longkanker

Als donderslag bij heldere hemel krijgt Nikita Smit uit Middenbeemster eind 2022 te horen dat haar moeder Sandra longkanker heeft, met uitzaaiingen in haar lymfeklieren en een stukje op haar rib. Naar eigen zeggen overvalt een gevoel van machteloosheid haar, waar ze zich geen raad mee weet. Door zondag de halve marathon van Egmond te lopen zamelt ze geld in, en draagt ze zo haar steentje bij.

De 54-jarige Sandra gaat naar de dokter omdat ze zich benauwd voelt. Haar omgeving verwacht niets geks, maar ze moet toch een scan ondergaan. "Toen hoorden we dat het helemaal niet goed was. Het kwam echt totaal onverwachts", vertelt Nikita.

Er wordt een behandelplan opgesteld: immuuntherapie. Nikita laat weten dat een intense en zware tijd volgt. Tot ieders grote geluk slaat de behandeling aan en gaat het een tijd beter. "Tot afgelopen november. Toen hoorden we dat de kanker opnieuw gegroeid was."

Machteloos

Nikita voelt zich machteloos. "Ik ga vaak mee naar het ziekenhuis en hoor dan dat er veel onderzoek gedaan wordt. En dat is hard nodig. Voor onderzoek is natuurlijk geld nodig, dus dacht ik: 'daar kan ik helpen.'"

Ze besluit de marathon van Egmond te lopen, en daarmee geld in te zamelen. Naar eigen zeggen is ze geen 'loper', en heeft ze zo'n afstand nog nooit gerend. Ondanks de regen en storm de laatste tijd, vindt ze toch de motivatie om te trainen. Nikita vertelt aan haar vriendin Mekkie wat ze gaat doen, en die meldt zich direct aan om samen te gaan rennen. Hun team noemen ze 'Happy Feet'.

Trots

"Mijn moeder moest huilen toen ik het haar vertelde en is hartstikke trots. Zó trots dat ze zelf ook is gaan trainen, zodat ze de laatste 100 meter met ons mee kan rennen. Dat vind ik echt heel waardevol", aldus Nikita. Sandra gaat de komende periode een zware tijd tegemoet. "Heel veel bestralingen, scans en immuuntherapie. Uit de marathon haalt ze gelukkig heel veel kracht."

Aankomende zondag wordt de halve marathon gelopen, en ondanks dat ze het nog nooit heeft gedaan heeft ze er 'best wel zin in'. Via deze link kan je geld doneren voor Nikita, en daarmee dus voor KWF Kankerbestrijding.