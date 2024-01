Dit is de aangepaste route van de Egmond Halve Marathon

Voor zo'n 18.000 lopers is het zondag 14 januari eindelijk zover: de halve marathon in Egmond aan Zee. De datum zorgt jaarlijks bijna altijd voor barre omstandigheden. Voor komende zondag is zelfs de route aangepast door de vele regenval van de afgelopen tijd, aldus de organisatie. Vandaag is het aangepaste parcours bekendgemaakt.

Doordat het grondwater in de duinen hoog staat, is het noodzakelijk de route van de Egmond Halve Marathon aan te passen. De organisatie van de halve marathon, Le Champion, laat weten dat dit in overleg met PWN, Camping Bakkum, de gemeentes en de provincie Noord-Holland is gebeurd.

Belangrijkste aanpassing

De lopers merken de aanpassing nadat zij bij Castricum het strand verlaten. Ze gaan dan niet meteen de duinen in, maar eerst langs de Zeeweg. Vervolgens lopen ze via de Van Oldenborghweg de duinen in. Om wel op de afstand van 21,1 kilometer (halve marathon) uit te komen, maken de deelnemers op de terugweg in Egmond-Zuid extra kilometers. De finish is zoals altijd op de Boulevard van Egmond aan Zee.