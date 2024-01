Daar staat 'ie dan: Haarlemse plogger Paul rent met blikjesjurk de Egmondse duinen door

De Egmond Halve Marathon kende vanmiddag een opvallende deelnemer: de Haarlemse plogger (zwerfafvalopruimer) Paul Waye stond aan de start. Hij had een zelfgemaakt pak aan van bij elkaar geraapte blikjes. De plogger rent om bewustwording te creëren over zwerfafval.

Twee weken geleden vertelde hij al aan NH dat hij mee zou gaan rennen met de Egmond Halve Marathon, maar vandaag staat hij er dan ook echt. Geheel in stijl gekleed interviewt onze verslaggever de Haarlemse Paul Waye. "Ik ben geheel gekleed in blikjes die ik afgelopen weken op straat heb gevonden", vertelt hij. "De jurk, muts en ook mijn plog."

Paul vindt zwerfafval een belangrijk thema en vindt dat daar mee aandacht voor moet komen. "Vorig jaar waren er wel 8000 blikjes op straat gevonden. Dit jaar zijn dat er minder, maar nog steeds te veel."

Outfit van zes kilo

Hem wordt ook gevraagd of hij heeft getraind in deze outfit, waarop hij antwoordt: "Hoe kan je trainen in deze outfit? Mensen durven niet eens naast mij te rennen. De outfit weegt zes kilo."

Lachend vraagt hij of de verslaggever zijn plog kan vasthouden en rent weg. op naar de finish.