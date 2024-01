Debuterende rastakeeper van AZ zingt 'Three Little Birds' bij ontgroening: "Ik word Bob Marley genoemd"

Bij AZ is een cultheld geboren. En dat terwijl Kiyani Zeggen pas 17 jaar oud is. De keeper debuteerde in het betaald voetbal tegen Telstar met een 1-1 gelijkspel en maakte meteen indruk. Vorige week was al hij met het eerste elftal mee op trainingskamp. "Ik moest zingen", vertelt de rastakeeper van AZ. die Three Little Birds zong bij de ontgroening.

Kiyani Zeggen zingt Three Little Birds: "Ik word ook vaak Bob Marley genoemd" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Als een vis in het water voelde de pas 17-jarige Zeggen zich. Hij plukte ballen eenvoudig uit de lucht en voetbalde mee als een ervaren keeper. Hij vergelijkt zijn stijl van keepen dan ook met Manuel Neuer. Als een 'sweeper keeper' verdeelde hij het spel regelmatig vlak achter de laatste linie. Vorige week was hij ook mee met het eerste team op trainingskamp in Marbella. Ineens zat hij tussen de sterren van AZ 1. "Het was toch wel even wennen. Ik kom daar niet vaak", zegt de keeper, die al snel werd opgenomen in de groep. Tekst loopt door onder de video.

Kiyani Zeggen kapt in eerste wedstijd meteen tegenstander uit - NH Sport / Stephan Brandhorst

Trainer Jan Sierksma was onder de indruk van de debuterende keeper. "Geweldig", zo omschreef de oefenmeester het optreden van Zeggen. "Hoe hij zich staande houdt, ballen door de as speelt, iemand met risico uitkapt, met hoge ballen vond ik hem safe en daar ben ik over te spreken."