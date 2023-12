Bloedeloze brilstand bij Jong AZ - FC Den Bosch

Dit omdat bij AZ 1 keeper Mathew Ryan een blessure heeft opgelopen. Hierdoor schuift Jong AZ-keeper Rome Jayden Owusu-Oduro voorlopig door naar het eerste team en begon Kuisten dus onder de lat bij de AZ-talenten.

Geen kansen

In de eerste helft waren er bijna geen kansen te zien en gaven beide ploegen elkaar weinig ruimte. Grote kansen waren er niet in de eerste 45 minuten van de wedstrijd.

Na de rust was het begin van de tweede helft best aardig met wat kansen voor Jong AZ. De grootste kans was voor Ricuenio Kewal, maar hij schoot vanuit kansrijke positie net over. Na het leuke begin zakte het niveau weer in. Debutant Kuisten voorkwam in de slotfase een nederlaag met een prachtige redding.

Jong AZ staat nu twaalfde in de eerste divisie.

Opstelling Jong AZ: Kuisten, Van Aken, Stam, Dekker (Engel/63), Dekkers, Schouten (Kerssen/63), Kwakman, Daal, Reverson (Smit/46), Kewal, Meerdink.