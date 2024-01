Massale verdrinkingsdood zeldzame kikkers en salamanders in IJmuidense duinen

Tientallen kikkers en zeldzame salamanders zijn de afgelopen dagen verdronken in de duinen van IJmuiden. NH-collega en natuurkenner Stephan Roest trof de dode dieren aan toen hij door het gebied liep. De dood van de dieren lijkt te maken te hebben met 'waterpompgate.' De pomp werd vorige week ingezet om opgeslagen strandhuisjes te beschermen tegen het extreem hoge water. De amfibieën zijn waarschijnlijk door het water gewekt uit hun winterslaap en vervolgens verdronken.

Roest trof de dode dieren aan vlak naast de waterslangen van de ondertussen beruchte waterpomp. Tientallen kikkers en salamanders lagen levenloos op en naast het pad. Hij spreekt van een 'kleine ramp.'

Waterpompgate

Daarmee lijkt een nieuw hoofdstuk te zijn begonnen in het boek dat de IJmuidense 'waterpompgate' is gaan heten. Een project dat tijdens het hoogwater van afgelopen week begon. Om de strandhuisjes van de ondergang te redden, moest het snel opkomende water worden weggepompt. Dat lukte, alleen had de actie wel negatieve gevolgen.

De familie Dresmé-Van der Valk woont op een kleine kilometer afstand van de opgeslagen strandhuisjes en beweert dat het weggepompte water nu zo hun kelders in loopt. "We zijn dagelijks uren bezig met onze kelder leeg te zuigen", zeiden ze eerder deze week tegen NH.

Niet veel later bleek dat de waterpompslangen tot drie keer toe waren gesaboteerd. De familie Dresmé-Van der Valk wast hun handen in onschuld. Ze weten naar eigen zeggen van niets en wijzen naar jongeren uit de buurt die uit verveling zouden hebben gehandeld.

