Slangen van waterpompen in IJmuiden tot drie keer toe gesaboteerd, gemeente plaatst camera's

"Het is levensgevaarlijk", vertelt Kok. "Nu het vriest, is het niet wenselijk dat het water op de rijbaan blijft liggen. De bovenlaag vriest op en het wordt een grote ijsbaan."

'Onbegrijpelijk'

Zeker is dat de slang handmatig is losgetrokken en niet per ongeluk is losgeschoten. De gemeente tast in het duister wie dit gedaan heeft. Om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, worden er vandaag camera’s geplaatst.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze het zich niet voor kunnen stellen waarom iemand zoiets zou doen. "We hebben toestemming van iedereen, ook van stichting Duinbehoud. Wie zou er nou belang bij hebben om die slang los te koppelen? We vinden het onbegrijpelijk."

De politie laat weten op de hoogte te zijn van de situatie en vaker te gaan surveilleren om 'de boel in de gaten te houden'. Zowel de gemeente als de politie vragen getuigen zich te melden.