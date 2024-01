Zien: zware wateroverlast bij strandhuisjes!

In een poging het hoge water te bedwingen bij de opslag van de strandhuisjes op de Heerenduinenweg in IJmuiden heeft de gemeente vandaag een pomp geplaatst. "Het is echt een noodgreep", vertelt Monique van der Velden, woordvoerder van gemeente Velsen.

Het water op de opslagplaats staat al weken hoog en de eigenaren van de strandhuisjes maken zich grote zorgen over de staat van hun huisjes. Maar na de regen van de afgelopen dagen staat het water zó hoog, dat er iets moest gebeuren, zegt Han Tol, voorzitter van strandvereniging De Schelp. "Aanstaande zaterdag hebben we een open dag, zodat de eigenaren bij hun huisjes zouden moeten kunnen voor onderhoud. Maar het water staat zo hoog, we kunnen er niet bij".

Spons

Het water zal gepompt worden naar de naastgelegen duinvallei. Maar of de pomp voldoende gaat werken, is volgens Van der Velden nog maar de vraag. "Het is als een spons, die helemaal volgezogen is met water. Dan kan je de bovenkant van de spons uitknijpen, maar als er meer regen valt en het water komt omhoog, dan zuigt de spons van onderop weer vol. Dit is alleen om het ergste water weg te krijgen. En dan is het de vraag hoe het uitpakt. Of het water wegblijft en voor hoe lang".

Een permanente oplossing zou de buis door het duingebied kunnen zijn, maar dat mag niet in verband met de natuurwetgeving. De gemeente gaat nu toch kijken of het mogelijk is om opnieuw een vergunning aan te vragen voor de plaatsing van de buis.

"We willen kijken of ze daar nu wel in mee willen stemmen. Bij het zwembad bij de Heerenduinenweg heeft nog nooit zoveel water gestaan. Deze situatie heeft zich ook nog nooit voorgedaan. Maar in het kader van klimaatverandering zijn dit soort situaties wel te verwachten voor de komende jaren. Dat is iets waar Nederland zich op moet voorbereiden".