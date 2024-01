Speler Legia Warschau beschuldigt AZ-beveiliger van liegen bij aangifte mishandeling

Maar volgens de speler van de Poolse club klopt die verklaring niet, zegt zijn advocaat Christian Visser vandaag in een tussentijdse zitting. "Een AZ-beveiliger heeft verklaard dat de sfeer onder de spelers rustig was tot zijn collega, de aangever, erbij kwam. Pankov en de beveiliger zouden elkaar hebben vastgehad. Mijn cliënt werd bij zijn nek beetgepakt, dus duwde hij zijn armen weg."

Ruim voor de aftrap bestormden ongeduldige Poolse supporters het voor hun bestemde vak in het Alkmaarse stadion. Bij die geweldsuitbraak raakte één ME'er bewusteloos en twee anderen lichtgewond. Ook na het duel, dat AZ met 1-0 won, was het een chaos. Twee spelers van Legia raakten slaags met een beveiliger. Volgens de officier van justitie wordt Pankov vervolgd , omdat hij de beveiliger een duw tegen zijn borst gaf, waardoor hij met zijn hoofd en lichaam tegen de muur knalde. "Met arm- en hoofdletsel tot gevolg."

Uit het medisch dossier van de beveiliger zou bovendien blijken dat hij niet eerlijk was over zijn letsel, stelt Visser. "In het verleden is hij al meerdere keren behandeld voor zijn ellenboog, maar dat is in het dossier weggestreept. Dat het bestaand letsel is, blijkt ook uit andere stukken. Als je daar dan op valt, doet het pijn, maar dan is het wel zo eerlijk dat te melden."

Die zouden volgens de advocaat van groot belang kunnen zijn om "de sfeer en benadering" te schetsen. "Volgens spelers van Legia Warschau en een verklaring van een beveiliger was de sfeer namelijk rustig, totdat de aangever zich erin mengde. "De beveiliger zegt dat het een chaos was toen hij aankwam. Hij sprak van een agressieve sfeer, maar zijn collega verklaart dat het rustig was. Volgens de spelers werden zij juist agressief bejegend."

Dat de beveiliger zou hebben gelogen over zijn letsel, gaat voor de officier van justitie 'twee bruggen te ver'. "Enkele uren na het voorval gaf hij aan dat hij is geduwd en met zijn hoofd, nek en ellenboog tegen de muur viel. Hij gaf in zijn politieverklaring aan veel pijn te hebben. Dat hij een paar dagen later bij de huisarts aangeeft dat hij aanvullende klachten ervaart, is geen reden dat iemand liegt, maar een fysieke, medische ontwikkeling."

'Niet bewust achtergehouden'

Volgens de officier kan het zijn dat hij eerder letsel vergat te melden, maar 'het bewust achterhouden van informatie' gaat het OM te ver.

Tot slot vraagt de advocaat aan de politierechter om de zaak over te dragen aan de meervoudige kamer. "Deze zaak is inhoudelijk niet eenvoudig van aard. Er is veel aandacht voor in de media, er loopt een procedure via de UEFA en ook Polen onderzoekt de zaak."

Daar gaat de rechter niet in mee. Wel verzoekt ze de officier een proces-verbaal op te maken, waaruit blijkt of en waar camera's in het hoofdgebouw hangen. Mocht blijken dat er toch camera's op de plaats van het incident zijn, worden de beelden gevorderd en aan het dossier toegevoegd. Ook zal de AZ-beveiliger opnieuw worden gehoord.

De zaak wordt naar verwachting komende zomer inhoudelijk behandeld.