Legia blijft handen in onschuld wassen na rellen Alkmaar: "Waarheid vermengd met leugens"

De Poolse voetbalclub Legia Warschau blijft erbij dat de club geen blaam treft in de rellen na de Conference League-wedstrijd van afgelopen donderdag tegen AZ in Alkmaar. De clubleiding stelt zelfs dat AZ en de Nederlandse autoriteiten bewust een gekleurd beeld van de gebeurtenissen schetsen.

De twee zijn later weer vrijgelaten, maar blijven wel verdachte in de zaak . Ze zijn wel door hun trainer opgenomen in de selectie voor de wedstrijd van vandaag, om 17.30 uur tegen Rakow Czetochowa.

"Naar onze mening is het overduidelijk dat het verhaal in de verklaring van de Nederlandse zijde één doel heeft", schrijft Legia Warschau (onder andere in het Nederlands) op haar website. "De waarheid vermengen met leugens. Legia Warschau wordt de schuld gegeven voor het gebrek aan professionaliteit bij de organisatie van UEFA-competities."

De club benadrukt er alles aan te doen om de zaak 'volledig op te helderen' en 'de eer van de club, de spelers en medewerkers te verdedigen op basis van feiten'.

Poolse politiek roert zich

De gebeurtenissen hebben in Polen tot veel verontwaardiging geleid. Zelfs de Poolse premier Morawiecki liet van zich horen. Hij had het over 'zeer verontrustende beelden' die uit Alkmaar kwamen.

De plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, Pawel Jablonski, sprak gisteren in Warschau met de Nederlandse ambassadeur Daphne Bergsman. In dat gesprek drong hij opnieuw aandrong op een onderzoek.