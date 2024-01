Kinderen genieten volop van eerste natuurijs: "Mooier dan kunstijs"

Op vaarten en sloten was het vandaag nog te gevaarlijk, maar bij sommige ijsclubs kon er vanmiddag toch echt geschaatst worden op natuurijs. Zo was het krabbelbaantje voor kinderen geopend in Sint Pancras. Waar de meeste ijsclubs de grote ijsbaan dichthouden durven ze het in Stompetoren wel aan. Daar wordt volop geschaatst.