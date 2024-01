Schaatspret van start: in Middelie binden kinderen ijzers onder, in Purmerend bijna

De warme chocolademelk en patat worden nog snel gekocht en de schaats-rekken staan al klaar: in Purmerend en Middelie staat mening inwoner te trappelen om de ijzers onder te binden. "Dit is toch fantastisch", zegt ijsmeester Wim Derks terwijl enthousiaste kinderen de schaatsbaan onveilig maken.

De eerste kinderen schaatsen - Foto: NH Media / Tom van Midden

In Purmerend wordt nog niet geschaatst, maar vanavond kunnen de pirouetten wel gedraaid worden. "Het ijs is al dik genoeg", vertelt ijsmeester Adriaan Hordijk van de ijs- en inlineskateclub Purmerend. Het ijs is op de dikste plekken zo'n 5,5 cm, op de wat dunnere 4,5 cm dik. Hordijk: "Het is genoeg om te schaatsen op een combibaan, alleen de zon is heel fel." 'Felle zon zorgt voor bros ijs' De felle zon is dan ook de reden om de schaatsbaan nog even dicht te houden. De schaatsbaan is normaal een skatebaan met donker asfalt. Door de felle zon wordt het ijs volgens de ijsmeester bros. Het ijs breekt dan volgens Hordijk van onder weg 'en groeit niet meer aan'.



De schaatsen liggen klaar voor de verhuur - Foto: NH Media / Tom van Midden

Om langer van het ijs te kunnen genieten, gaat daarom vanaf zes uur de baan open. De ijsliefhebbers kijken er enorm naar uit. "Het is twee jaar terug dat we geschaatst hebben", zegt Hordijk enthousiast. "Nu worden we wel nerveus." Er kunnen zo'n vijf- tot zeshonderd mensen de schaatsen onderbinden. De club heeft voor 150 daarvan schaatsen die gehuurd kunnen worden. Hordijk: "Daar is altijd veel behoefte aan." Het middenstuk is speciaal voor de kleinere kinderen, zodat ook deze veilig kunnen schaatsen. Gisteren werd in Middelie gemeten en werd er al voorzichtig gejuicht. Tekst gaat door na de reportage.

Middelie is helemaal klaar voor schaatspret, maar is het ijs dik genoeg? - NH Nieuws

In Middelie schaatsen de kinderen al even. "Het is echt zwart en hard ijs", vertelt Wim Derksen van IJsclub De Ondersteuning enthousiast. "We hebben besloten om het voor de jeugd open te doen. Dit is toch fantastisch." Marathon op natuurijs Hoe lang de ijspret duurt, is volgens beide heren niet duidelijk "We gaan het beleven", besluit Derksen. Toch hoeft de schaatsliefhebber niet lang zonder z'n geliefde sport te doen. Hij gaat met zo'n 60 man van de ijsclub in de voorjaarsvakantie naar Finland om onder andere een marathon te gaan schaatsen. "Ik ben zelf wel van plan om de 100 kilometer te gaan doen daar."

Je hoeft echt niet goed te kunnen schaatsen, er zijn rekjes genoeg - Foto: NH Media / Tom van Midden