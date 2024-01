Middelie is helemaal klaar voor schaatspret, maar is het ijs dik genoeg?

De spanning stijgt bij IJsclub De Ondersteuning in Middelie. Is het ijs dik genoeg om te kunnen schaatsen? In de appgroep van het bestuur ging het gisteren al helemaal los. IJsmeester Wim Derks ging onder belangstelling van andere bestuursleden op inspectie en was tevreden. Maar grote beloften doet hij nog niet.

Een tevreden ijsmeester in Middelie: Wim Derks heeft goede hoop dat er snel geschaatst wordt op 'zijn' ijsbaan. "We hebben op zeven plekken aan de zijkanten gemeten en hebben in het ijs geboord. Gemiddeld was het 4,3 à 4,4 centimeter." Derks is erg verrast. "Ik had het niet verwacht", zegt hij.

Er zijn wel een paar tegenvallertjes, vindt hij, in de vorm van wakken. "We hebben drie wakken in het water en hoe de wind nu staat gaan deze ook moeilijk dicht", zegt hij. Toch zullen de wakken geen roet in het eten gooien en blijft Derks optimistisch. "Wie heeft er vroeger niet op een sloot geschaatst waar windwakken in zaten", merkt hij luchtig op. Hij wijst naar een deel van de ijsbaan: "Als we de helft afzetten, kunnen de kinderen op de andere helft schaatsen. Voor volwassenen wordt het spannender."

Beloften doet Derks nu nog niet, straks gaat er nog een inspectie plaatsvinden en gaan er knopen worden doorgehakt.

