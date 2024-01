Haarlem aA nl Schaatskriebels gewekt, maar ijsmeester Jan verwacht niet te veel

In de schaatswinkel van de 85-jarige Lenie Hugtenburg in Haarlem in het ook vandaag flink druk. Veel Haarlemmers komen naar haar toe voor een nieuw exemplaar ijzers of een opknapbeurt van hun huidige schaatsen.

"Ze denken dat ze deze week kunnen schaatsen op natuurijs", zegt Lenie in een volle winkel tegen NH. Haar klanten beamen dit: "Ik denk dat het wel kan, want het is koud", zegt een van de klanten. Maar ijsmeester Jan Koene uit Jisp vindt de verwachtingen wat optimistisch. "Hier ligt nog geeneens een centimeter ijs", zegt hij, wijzend naar het water wat naast hem ligt. "Ze denken tegenwoordig dat ze over 1 centimeter ijs kunnen. Op ondergelopen land misschien, maar hier in de polder niet", zegt hij stellig. Hij probeert mensen dan ook te behoeden voor een teleurstelling en legt uit dat het echt nog wel wat langer zal moeten vriezen voordat er op de polders geschaatst kan worden.