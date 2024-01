Eerste ijspret in Wervershoof: handjes op de rug of krabbelend achter een stoel

De ijsbaan is vandaag alleen beschikbaar voor de jeugd. "Kinderen kan wel, volwassenen nog niet. Ik was hier vanochtend om 10 uur. Ik heb een paar rondjes gereden, om te testen. Het ijs is 4,5 a 5 centimeter dik. Dat is voldoende. Maar om er veel volwassenen op te kunnen hebben, moet het nog iets dikker zijn. Wellicht dat dat morgen kan."

Het schaatsen zit Bakker in het bloed. Hij is al bijna 60 jaar lid en was 25 jaar voorzitter van de plaatselijke ijsclub. "Veiligheid is belangrijk", zegt hij. "Vroeger zeiden we in het West-Fries ois kost mensevlois. Want als het niet veilig is, kun je verdrinken. Op de Groote Vliet zijn er ooit twee jongens verongelukt, toen ze onder het ijs kwamen."

Die gedachten zijn woensdagmiddag ver weg. Gelukkig maar. Onder een heerlijk winterzonnetje geniet de jeugd volop van het ijs. Ouders kijken toe aan de kant hoe de kroost zich op het ijs vermaakt. Hopend dat ze een dag later zelf de ijzers onder kunnen binden.