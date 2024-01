Schaatskoorts: Medemblikker Arie heeft eerste meters op natuurijs al te pakken

De schaatskoorts in West-Friesland is op meerdere plaatsen voelbaar. Terwijl de ijsclub in Nibbixwoud zijn uiterste best doet om twee zwanen van de ijsbaan te verjagen, schaatst fanatiekeling Arie Klaver al zijn eerste meters in Medemblik. Op schaatsen die twee maten te groot zijn.

Arie Klaver op natuurijs - NH Nieuws

Arie Klaver leeft voor het natuurijs. Zodra hij ook maar vermoedt dat een dunne ijslaag hem houdt, bindt de 73-jarige Medemblikker de schaatsen onder. Zo ook vanochtend, vlak bij het Regatta Center in Medemblik. "Ik had gister al een plas gezien. Vanochtend stapte ik erop, maar dat hield nog niet. Even verderop, waar de ligweide door hoogwater is ondergelopen, kon het wel." En dus gleed de veteraan over het Medemblikker water, niet geremd door veel gekraak. "Ik heb een half uurtje heerlijk geschaatst. Ik kon hooguit natte voeten krijgen, dus dat is niet zo erg. Het gaat mij er niet zozeer om om de eerste te zijn, ik wil gewoon zo snel mogelijk het ijs op. Als het kan, dan ga ik." Tekst gaat verder onder de foto.

Arie Klaver, vorig jaar op natuurijs - Foto: NH Media / Michiel Baas

"Ik wil gewoon zo snel mogelijk het ijs op. Als het kan, dan ga ik" Arie Klaver (73) uit Medemblik

Morgen gaat hij weer op pad. "Dan kies ik een ander stuk. Ik droom van het ondergelopen Nesbos in Onderdijk. Maar daar ligt nog best een laag water. Hopelijk zet de vorst nog een paar nachten door. Dat vindt iedereen mooi." Ook vorig jaar was Arie er vroeg bij, samen met zijn hond Angel. Die moet hij nu missen, nadat de viervoeter enkele maanden geleden met een auto in botsing kwam. De hond overleefde het ongeluk niet. "Mijn trouwe kameraad", jammert Arie. "Hij was zeker meegegaan, want hij vond het prachtig op het ijs." Tekst gaat verder onder de foto.

Maarten Kroon en Kees Koomen van de ijsclub Nibbixwoud - Foto: NH Media / Michiel Baas

Toch hoop bij ijsbaan Nibbixwoud Op de ijsbaan in Nibbixwoud pakken vrijwilligers Kees Koomen en Maarten Kroon er een touw van zo'n 100 meter bij. Ze staan beide aan een kant van de ijsbaan van het dorp, met als doel om de twee zwanen te verjagen die de ijsvorming belemmeren. "Die krengen willen niet weg", moppert Kees. Kan de ijsbaan deze week open voor de leden, is de vraag die hij deze dagen veel hoort. Een dag eerder had hij er een hard hoofd in. "Maar we hebben gisteren 50 meter doek gespannen in de hoek waar de wind vandaan kwam. En nu zijn de twee wakken die er lagen dicht. Als het de komende nacht weer zo vriest, zou het misschien kunnen. Al is het maar een dagje voor de kinderen."