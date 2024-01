⛸️ Schaatspret voor de jeugd: Lars is het eerste kindje op het ijs in Waarland

Schaatspret, of iets minder pret als je uitglijdt, voor de kinderen op de ijsbaan in Waarland vanmiddag. Lars was een van de eersten die het ijs op ging. Voor hem was het nog een beetje krabbelen, maar hij genoot met volle teugen, zegt zijn trotse moeder.

Er werd vanmiddag nog hard gewerkt in Waarland om de ijsbaan klaar te maken voor de schaatsende jeugd. De verlichting werd nog opgezet, zo zag onze verslaggever, maar uit de geluidsboxen kwam al wel muziek en ook de koek-en-zopie stond al klaar.

Lars was een van de eersten die het ijs op ging. "Hij vindt het leuk. Vorig jaar heeft hij ook al op het ijs gestaan", zegt zijn moeder. Ze vervolgt: "Ik geef zelf schaatsles aan de jeugd hier op zaterdagmorgen. Hopelijk redden we het om deze zaterdag hier te schaatsen, maar daar lijken de vooruitzichten niet goed genoeg voor. Maar dit hebben we in ieder geval binnen!"

De baan ging om 12.00 uur open, als eerste in de Kop van Noord-Holland. Vanaf 14.30 uur is ook de ijsbaan in Winkel open en morgenochtend kunnen de kinderen in Julianadorp schaatsen.