Directeur Martinuscollege na brand: "Grote ellende is ons bespaard gebleven"

Ondanks de felle brand op het dak van het Martinuscollege in Grootebroek, lijkt het met de schade mee te vallen bij de middelbare school. "Er is ons grotere ellende bespaard gebleven", vertelt directeur Jan Jacob Jaasma een dag na de brand. Toch zijn twee gloednieuwe technieklokalen onbruikbaar geworden.

Aan het eind van de middag ontstaat de brand op het dak van het gebouw. Precies boven het nieuwe techniekplein wat een maand geleden nog feestelijk werd geopend door topschaatsster Irene Schouten.

Leerlingen zijn er dan al niet meer, maar vergaderende medewerkers en de schoonmaakploeg moeten de school verlaten. "We waren aan de andere kant bezig en opeens kwam de politie binnen en moesten we gelijk het gebouw uit", vertelt één van de schoonmakers.

Van alle kanten komen brandweerwagens om de brand te blussen. Vlammen uit het dak, rookpluimen zijn tot ver in de omgeving te zien. Het ziet er heftig uit, toch weet de brandweer het vuur snel uit te krijgen. "Achteraf is alles naar omstandigheden goed gegaan", vertelt directeur Jaasma. "Het brandalarm werkte goed en de brandweer heeft goed werk verricht. Het had veel erger kunnen zijn."

Brand bij zonnepanelen

Het vuur is nog wel overgeslagen naar enkele zonnepanelen op het dak. Er is nog onderzoek gedaan of er glasdeeltjes van de panelen in de omgeving terecht zijn gekomen. Maar verder dan het terrein van de school is dat niet gekomen. Om een ijsbaan te voorkomen is er op het bevroren bluswater bij de school extra zout gestrooid.

