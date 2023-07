Oekraïense Nikita (16) heeft nieuw gastgezin en kan na vakantie op Martinuscollege blijven

De Oekraïense Nikita, voor wie dringend een nieuw gastgezin werd gezocht, kan ook na de zomervakantie op het Martinuscollege blijven. Na een positief gesprek gisteren verhuist de 16-jarige jongen komende week van zijn gastgezin in Westwoud naar een nieuwe familie in Venhuizen. "Er zat best wat druk achter om het snel voor elkaar te krijgen. We zijn heel blij dat er een snelle oplossing is gekomen", zegt Antoine Reijns van het Martinuscollege.

Met zijn familie woonde Nikita in de buurt van de Oekraïnse stad Kiev. Toen daar de oorlog uit brak, verbleef hij met zijn basketbalteam in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Aangezien het niet veilig was terug te keren en hij een vriendin had die naar West-Friesland vluchtte, besloot hij haar voorbeeld te volgen en naar Nederland te komen.

Vanuit stichting Nidos kreeg de 16-jarige Oekraïner een voogd aangewezen en werd hij bij het gastgezin in Westwoud ondergebracht. Hoewel z'n ouders hier gemengde gevoelens over hadden, waren zij het er na een bezoek aan zijn huidige woonplek over eens dat dit voor nu de beste oplossing is. Maar na ruim een jaar zijn alle partijen het erover eens dat het tijd wordt voor een nieuwe start.

Dringende oproep voor gastgezin

Het Martinuscollege in Grootebroek plaatste daarom zo'n twee weken geleden een dringende oproep voor een gastgezin, waar de 16-jarige Oekraïense jongen Nikita voor minimaal een jaar in huis zou kunnen nemen.

De zoektocht naar een nieuwe woonplek voor de jongen duurde langer dan gedacht, maar door de berichtgeving van NH en WEEFF kwamen er enkele aanmeldingen van potentiële gezinnen binnen bij Antoine Reijns en het Martinuscollege.

"Daar zijn we heel blij mee", licht de coördinator Team Oekraïne van de middelbare school in Grootebroek toe. "Het gezin in Venhuizen waar hij nu komt te wonen hing al enigszins in de lucht, maar wellicht dat onze dringende oproep ze iets meer over de streep heeft getrokken."

Andere potentiële gastgezinnen

Vorige week heeft zijn voogd en het huidige gastgezin al een gesprek met de familie uit Venhuizen. Gisteravond was de beurt aan NIkita. "Dat is positief verlopen", zegt Reijns. "Hierdoor verhuist Nikita aankomende maandag naar zijn nieuwe plek, en kan hij ook na de zomervakantie op het Martinuscollege blijven."

Ook twee gezinnen uit Hoogkarspel, een gezin uit Andijk en een vrouw in Medemblik hebben zich aangemeld als potentieel gastgezin. Hoewel Nikita dus een andere plek heeft gevonden, zijn hun gegevens genoteerd en doorgegeven aan het Nidos. "Zij zijn niet over één nacht ijs gegaan om zich op te geven. Misschien dat ze plaats kunnen bieden aan andere gevluchte tieners, die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht. Maar het is als Martinuscollege niet aan ons daar een beslissing over te nemen", sluit de coördinator Team Oekraïne af.