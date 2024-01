Martinuscollege ontruimd na brand Grootebroek: liep af met sisser

Het Martinuscollege in Grootebroek is dinsdagmiddag om half vijf ontruimd na brand in een technische ruimte op het dak. Op het moment van de brand was er alleen nog personeel aanwezig, zij werden naar buiten gestuurd. Er raakte niemand gewond.

Brand in Grootebroek - Foto: Inter Visual Studio

Directeur Jan Jacob Jaasma laat weten dat er alleen nog maar directie, leraren en schoonmakers in het pand waren toen de brand uitbrak. Volgens hem vond de brand achterin het gebouw plaats, waar de minste mensen werken, en is er niemand gewond geraakt. De brand is inmiddels geblust. De brand vond plaats in het nieuwe gedeelte van de school, op het dak bij het nieuwe 'techniekplein' in de buurt. Volgens Jan Jacob is er maar in één lokaal waterschade en was de brand voornamelijk op het dak van de school. De directeur benadrukt dat de leerlingen morgen wél gewoon naar school moeten. "Er vallen morgen geen lessen uit", zegt hij lachend aan de telefoon.

Brand in Grootebroek - Foto: VLN Nieuws