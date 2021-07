Geslaagde leerlingen Martinuscollege krijgen diploma in drive-in bioscoop

Na een onstuimig laatste anderhalf jaar komen de leerlingen van het Martinuscollege in Grootebroek nog één keer bij elkaar voor hun diploma-uitreiking. En dat doen ze in stijl: met als thema 'de Oscars' beleven ze in de drive-in bioscoop op het schoolplein, hun allerlaatste schoolmiddag.

Met een borrelpakket en een fles alcoholvrije champagne bij aankomst, worden de leerlingen en familie groots ontvangen en krijgen zij met de auto een plek toegewezen naast een statafel. In een aantal dagen tijd, bezoeken 170 vmbo-leerlingen de buitenbios om hun diploma in ontvangst te nemen.

Per geslaagde geldt, één auto de bioscoop in. Maar voor de 16-jarige Dana Verbiest, was het aantal familieleden er niet kleiner om. "We zaten met de hele auto vol, iets van tien personen. Natuurlijk is het anders als een gala, maar dit is ook superleuk!" Door corona is het een moeilijk jaar geweest. "Ik heb vrij weinig thuisgezeten, omdat ik veel extra begeleiding had van mijn mentor. Ik kon niet zo goed opletten met de online lessen, dat lukte mij gewoon niet."

Daar had Jesse Dudink, volledig in pak met vlinderdas, minder moeite mee. "Het was voor mij normaal, ik heb niet zoveel last van corona gehad. Ik heb vooral veel films gekeken."

De diploma-uitreiking is dan ook het moment waar veel leerlingen naar hebben uitgekeken, na vier jaar hard werken, zegt Corné van Diepen, teamleider vmbo van de bovenbouw en ceremoniemeester. "Vorig jaar hebben we het zo voor het eerst gedaan en nu hebben we het nog uitgebreider aangepakt."

Groots afsluiten

Niet alleen de sociale contacten hebben ze dit jaar moeten missen. Van Diepen: "We hebben geen schoolfeesten kunnen houden en geen werkweek kunnen organiseren. Dus we hebben echt wel wat dingen moeten laten. Dus dit is de compensatie om het groots af te sluiten."

Op de bioscoopschermen worden de leerlingen één voor één persoonlijk toegesproken door hun mentor. Naast de diploma's zijn er ook leerlingen die een 'Oscar' krijgen. Dana: "Ik heb er zelfs twee! Eentje voor het beste leren, en die ander, gewoon, omdat ik een topper ben!"