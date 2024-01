Horeca zucht onder schokgolf van inbraken, daders melden zich bij kroegbaas

Rust Wat in Sint Pancras. Duingroet in Groet. Dansen bij Franssen in Sint Maartensvlotbrug. En in dezelfde nacht: Kolenist in Zuid-Scharwoude. "Ze hebben ook bij Marktzicht gestaan", laat Martijn van der Nat van De Kolenist weten aan mediapartner Streekstad Centraal. "We gaan de camerabeelden uitlezen. Eerst maar even kijken wat erop staat." De politie is op de hoogte, zeg Van der Nat, maar de forensische opsporing is nog niet geweest. Ook voor hem is de schade groot.

Streekstad Centraal sprak met verschillende gedupeerde ondernemers uit de regio. Ieder verhaal is anders, maar elementen keren terug. "Ze kwamen binnen met een koevoet, namen flessen drank mee en pikten de fooienpot." Ook pakjes sigaretten en blikjes werden buitgemaakt.

"Bij ons was het op Eerste Kerstdag", krijgen we bij Rust Wat in Sint Pancras te horen. "Ze kwamen binnen door een raampje. Maar de politie kon niks vinden. Ze hebben sigaretten meegenomen, maar dat telt ook op." Bijna nooit is Rust Wat dicht. Bijna nooit is de bovenbuurman niet thuis. "Ze moeten het geweten hebben."

Camerabeelden

Voor de politie blijkt de bende niet voor één gat te vangen. "Het gaat om verschillende politieregio's", laat de woordvoerder weten. Dat maakt het lastig. Niet in alle zaken is ook de forensische opsporing ingeschakeld. Waarom - dat kan de woordvoerder op dit moment nog niet zeggen.

Jeroen Franssen van 'Dansen bij Franssen' uit Sint-Maartensvlotbrug aarzelde niet om de camerabeelden te delen. De inbrekers waren ook te zien in het tv-programma 112 Vandaag. De twee jongens, die goed herkenbaar zijn, hebben zich gemeld bij Franssen. De andere daders zijn nog onbekend. Een van de inbrekers heeft een duidelijke tattoo op zijn hand. Ze zijn tussen de 16 en 22 jaar.