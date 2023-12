Inbraak tijdens kerst: inbrekersduo op heterdaad betrapt in Haarlem

In de vroege uren van tweede kerstdag werden twee mannen op heterdaad betrapt bij een inbraak in Haarlem door de bewoners van het huis. De verdachten sloegen op de vlucht, maar konden dankzij een politiehond alsnog worden aangehouden.

De verdachten zitten vast en hun rol wordt verder onderzocht. Het gaat om twee 21-jarige mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Rond twee uur vannacht werd het inbrekersduo betrapt in de woning aan de Abel Tasmankade in Haarlem. De verdachten hebben het meteen op een lopen gezet richting de Houtmankade. Na een korte zoektocht en met behulp van een politiehond, konden de mannen alsnog worden aangehouden door de politie.

