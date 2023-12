Inbrekersduo trekt woning overhoop in Amstelveen, één ontsnapt aan politie

Twee inbrekers met bivakmuts zijn betrapt toen zij een huis in Amstelveen probeerden leeg te roven. Dat gebeurde in de nacht van 23 op 24 december rond 2:40 uur aan de Tineke Guilonardlaan. De politie wist één van hen op te pakken, maar de ander ontkwam.

Agenten gaan die nacht af op een melding van een mogelijke woninginbraak. De melder heeft op camerabeelden twee personen met een bivakmuts gezien. "Ter plaatse zagen wij direct dat het slot geforceerd was en dat het inderdaad om een woninginbraak ging", schrijft de politie in een bericht op Instagram.

Puinhoop

De politie weet één verdachte op te pakken, maar de ander ontsnapt. Wel vinden zij de rugzak die de inbreker om had. Daarin zitten verschillende 'inbrekerswerktuigen.' In de woning treffen de agenten een enorme puinhoop aan. De inbrekers hebben de woning blijkbaar grondig doorzocht. Of de gevluchte inbreker ook iets heeft meegenomen, weet de politie nog niet.

De inbrekers lieten in ieder geval wel iets achter in de woning. Daar vinden agenten namelijk een koevoet en een zogenaamde 'jammer.' Dat is een apparaat dat mobiele signalen verstoort. De politie heeft alles in beslag genomen en probeert nu te achterhalen wie de tweede inbreker is.