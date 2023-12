Kerstdrama in Amstelveen: moeder en dochters zijn hun huis kwijt na brand

De oorzaak van de brand blijkt een noodlottig ongeluk te zijn, vertellen meerdere buurtbewoners in het appartementencomplex. Een kaars viel over een bankstel, net toen de moeder even de deur uit was. Omdat de bank van een licht ontvlambare stof was, kon het vuur zich razendsnel verspreiden door de hele woning. De twee dochters waren op dat moment nog thuis.

Een van de dochters heeft direct de buurman gewaarschuwd die meteen te hulp schoot. "Ik ben naar binnen gerend en zag toen al grote vlammen bij binnenkomst die de hoek om kwamen richting de hal", vertelt de buurman in zijn deuropening. "Er was zoveel rook in de lucht, ik kon bijna niets zien behalve de vlammen."

Tekst loopt door onder de foto