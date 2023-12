Volendammers zijn inbraakgolf zat en jagen tot diep in de nacht op 'ongure types'

In Volendam is het aantal woninginbraken in de maand november enorm gestegen. Door de toename is dat aantal weer op het niveau van voor de coronacrisis. Bij veel Volendammers zit dit zo hoog dat ze tot diep in de nacht door het dorp rijden om een extra oogje in het zeil te houden. Ook is er een app met meer dan duizend leden waar de dorpelingen foto's en filmpjes van delen van 'ongure types' die rondscharrelen in het dorp.

"Een burgerwacht of knokploeg wil ik het niet noemen", zegt Frank van Drie als hij met een groep van tien mensen door het dorp rijdt. Frank heeft drie jaar geleden de Buitengewone Ondersteuning Volendam (B.O.V.) opgericht, een organisatie van tien man die paraat staat om in te grijpen als er een verdachte situatie in het dorp is. "We krijgen de laatste tijd heel veel meldingen", zegt hij. Het is ze nog niet gelukt om een inbreker op heterdaad te betrappen. "Maar we zijn wel de ogen en oren van het dorp."

Sinds het grote aantal meldingen rijdt Frank vaker rond. Hij ziet dat steeds meer Volendammers dat ook doen. "Soms neem ik ook mijn vrouw mee en dan rijden we samen een rondje. Dan komen we ook andere stellen tegen die dat doen." De politie laat aan NH weten blij te zijn met de extra ogen en oren.

Foto's

In het dorp zijn er verschillende app-groepen, waarvan er een meer dan duizend leden heeft. Daar worden meldingen gedaan van verdachte situaties en worden foto's en filmpjes gedeeld. Op de foto's staan onbekenden die door het dorp lopen, maar ook personen die huizen en auto's fotograferen. Die worden dan aangesproken of de politie wordt gebeld. "Je moet wel opletten of het geen toeristen zijn, maar meestal zie je het verschil wel", zegt Frank.

Onrust

Het vele delen van de foto's en filmpjes leidt ook tot een algeheel gevoel van onveiligheid, meent Frank. "Mensen zijn elkaar bang aan het maken", zegt hij. "Hou de rust er in", laat Frank dan weten. Soms rijden ze drie keer naar een inbraak waar helemaal niets aan de hand is.

Dat veel Volendammers zich zorgen maken over de inbraken is duidelijk. Zanger Jan Dulles, bekend van de 3J's, schreef een emotioneel bericht op sociale media nadat zijn huis werd gefotografeerd door een onbekende. Na een gesprek met de burgemeester heeft hij het verwijderd. Nu roept de zanger iedereen op om vooral bij de politie aan de bel te trekken als mensen een verdachte situatie zien.

Meer blauw op straat

In totaal zijn er in november elf woninginbraken gemeld bij de politie. Daarvoor lag het gemiddeld aantal inbraken net boven de twee per maand in 2023. De gemeente Edam-Volendam zegt dat er extra politie en handhaving rondrijdt in Volendam. Het dorp zet ook in op preventie en zegt tegen zijn inwoners dat ze al het hang- en sluitwerk goed moeten controleren.

Over de extra ogen en oren zegt de gemeente: "Zolang ze zich aan de wet en regelgeving houden en aansluiten bij wat politie en gemeente doen, dan kan het zelfs bijdragen aan een stukje veiligheid. Maar het moet niet opruiend zijn en het moet binnen de grenzen van het betamelijke blijven. Anders slaat het de verkeerde kant op, met alle gevolgen van dien. Ze moeten altijd aansluiting blijven zoeken bij de professionals."