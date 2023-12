Noord-Holland aA nl Inbraakpiek in donkere maanden: met deze tips bescherm je je huis

Wintertijd is inbraaktijd: vooral deze donkere maanden grijpen dieven vaker hun kans. Uit onderzoek blijkt dat in deze periode veel meer woninginbraken plaatsvinden dan in de rest van het jaar. Hoe voorkom je dat inbrekers het gemunt hebben op jouw huis? Bureau NH liep een avondje met de politie mee. En wat is het geval? "Voldoende licht is essentieel."

Mensen verheugen zich erop deze dagen: lekker knus op de bank, bij familie aan het kerstdiner, bij vrienden met cadeaus onder de boom. Het wordt kouder, natter en het blijft langer donker. En juist dan - al jaren lang – vinden er veel meer inbraken plaats. 'Zet boeven in de spotlights' Inbrekers grijpen de wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. En als zoiets gebeurt, voelen mensen zich minder veilig in hun eigen huis. Iemand is er dan dus vandoor gegaan met – soms hele dierbare - spullen. Heel pijnlijk. Daarom liep Bureau NH een avondje mee met Jan Martijn Stout van de politie door een Alkmaarse buurt. Wat is de situatie? Voldoende licht is heel belangrijk. "Zet een potentiële boef altijd in de spotlights. Deze mensen hebben dat goed gedaan", vertelt hij, lopend naast een huis met een lamp op timer. "Ook hebben zij een bewegingsmelder, zo te zien. Als iemand op je terrein komt of je tuin inloopt, schrik je ze flink af", vervolgt Jan Martijn. Waarschuw ook altijd je buren als je met de kerst langer weg bent. Of oud en nieuw bij iemand anders viert. Tekst loopt door na foto.

Ever verderop in andere straten constateren we diverse deurbellen met camera. "Altijd handig ter preventie, maar ook om ons te helpen bij het zoeken naar inbrekers. Soms zien we kentekens van vluchtauto's of kunnen we signalementen uitzetten. Allemaal informatie om verder op te rechercheren." Tekst loopt door na foto.

Steegjes ook verlichten Samen lopen we door een volledig verlicht steegje. De ultieme manier, volgens Jan Martijn, om potentiële inbrekers weg te houden. "Hier word ik zo ontzettend blij van. Want als ze hebben ingebroken, gaan ze vaak weg via steegjes. Als je die vol lampen hangt, geef je inbrekers geen enkele kans om weg te komen. Ik heb vaak genoeg als agent door steegjes achter inbrekers aan gerend. Verlichting helpt dan enorm. Tevens schrikt het af."

"Verder moet je investeren in goed hang- en sluitwerk. Kijk of dat een beetje op orde is. Laat ook geen waardevolle spullen achter in het zicht, gelegenheid maakt de dief." Hier in deze Alkmaarse buurt waar we met de politie rondlopen, lijkt dat enorm goed te gaan. Er ligt niks op vensterbanken of direct achter het raam. "Niets aanwezig betekent ook niets te jatten." Tekst loopt door na foto.

Steegjes

"Tot slot: kijk of je lid kunt worden van een buurtwhatsappgroep. Daarin kun je elkaar waarschuwen. Meld het ons, de politie, uiteraard ook als je gekke dingen tegenkomt", zegt de agent. Samen komen we de winter veilig door.