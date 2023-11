Politie maakt beelden van pinnende fraudeur herkenbaar: "Hopen op de gouden tip"

Een zogenaamde bankmedewerker die woensdag 6 september voor duizenden euro’s geshopt heeft met een buitgemaakte pinpas komt vandaag herkenbaar in de uitzending van Bureau NH. Hij maakte een 76-jarig slachtoffer uit Edam wijs dat er iets mis was met haar bankrekening. Maar hij ging er vervolgens vandoor met zowel haar laptop als pinpas.

Op bovenstaande beelden is de jongeman uitstekend te zien. Hij had de kans zich de afgelopen twee weken te melden. De politie en het Openbaar Ministerie denken dat de verdachte misschien wel eens minderjarig kan zijn. In dat geval worden beelden altijd eerst onherkenbaar getoond.

Hij had veertien dagen de tijd zich te melden, maar dat is niet gebeurd. Ook is er geen tip binnengestroomd. Vandaar nu de publicatie van de ongecensureerde camerabeelden van de jongen. Als je hem denkt te herkennen, kun je contact opnemen via onderstaande communicatiekanalen van de politie. “We hopen dan op een goede tip”, zo klinkt het.