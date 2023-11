Voor duizenden euro’s geshopt met buitgemaakte pas van 76-jarige Edamse

Door een zogenaamde bankmedewerker is woensdag 6 september voor duizenden euro’s gepind met een bankpas die onder valse voorwendselen is afgegeven. Hij maakte het 76-jarige slachtoffer uit Edam wijs dat er iets mis was met haar bankrekening. De afgifte van de bankpas en een laptop aan de 'bankmedewerker' zou erger voorkomen. Helaas is niets minder waar.

Met de bankpas zijn dezelfde dag nog dure producten gekocht, namelijk drie iPhones bij een elektronicazaak aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. De totale schade? Ruim drieduizend euro.

Kans om zich te melden

Op bovenstaande beelden is de jongeman te zien.

Politie en OM denken dat de verdachte wellicht minderjarig is. In dat geval worden beelden altijd eerst onherkenbaar getoond. "Wanneer zijn identiteit niet binnen twee weken bekend is, of hij meldt zich niet bij politie, zullen we de beelden alsnog herkenbaar maken." Die worden vervolgens in de uitzending van Bureau NH getoond.