Verdachte “aangestoken felle woningbrand” Zaandam nog niet gepakt

Degene die afgelopen vrijdagavond een woningbrand in Zaandam heeft veroorzaakt, is nog niet gepakt. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De opgelopen schade aan de woning is aanzienlijk.

Het gebeurde allemaal vrijdagavond rond 20.55 uur in een huis aan de Jan Windhouwerstraat. De felle brand heeft daar een groot deel van het huis verwoest. Op foto’s is de enorme schade te zien.

De politie zegt dat een forensisch team bezig is om uit te zoeken wat er exact is gebeurd. Ook vindt er buurtonderzoek plaats. Inmiddels vermoedt de politie “dat er sprake is van brandstichting”.

Geen gewonden

Bewoners van het huis waren tijdens de brand niet thuis. Er vielen geen gewonden. De brandweer heeft verdere beschadiging aan omliggende woningen kunnen voorkomen.

De politie hoopt met berichtgeving in Bureau NH op tips van omwonenden of andere getuigen die iets weten. Die kunnen dat vervolgens via onderstaande kanalen melden.