Zaandams huis verwoest na brand, politie gaat uit van brandstichting

Op foto's is te zien dat de schade aan de woning enorm is. De brand, die iets voor negen uur uitbrak, was even uitslaand. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat andere woningen ook beschadigd raakten.

De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.

De politie laat weten dat er een forensisch team ingeschakeld wordt en er een buurtonderzoek zal plaatsvinden. Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden.