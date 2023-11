Tieners krijgen taakstraf voor in brand steken leegstaande school Slootdorp

Drie tieners krijgen een taakstraf voor het in brand steken van de oude locatie van een basisschool in Slootdorp vorig jaar. Twee krijgen van de kinderrechter een werkstraf van vijftien uur, de derde kreeg een leerstraf van 35 uur.

De brandweer werd op 21 september vorig jaar twee keer opgetrommeld voor een brand in en bij het oude schoolgebouw de Meertuin aan de Langeweg in Slootdorp. Eerst ging het om een brandje achter de school, daarna kwamen er rookwolken uit de school.

Benzine

De politie ging al snel uit van brandstichting, later kwamen de drie tieners van inmiddels 14, 15 en 16 jaar in beeld als verdachten. Zij bleken de school te hebben besprenkeld met benzine, dat werd vervolgens aangestoken.

De school is gebouwd in de jaren 50. De oude vestiging van basisschool de Meertuin stond sinds 2021 leeg en is begin dit jaar gesloopt. Op die plek komen woningen.