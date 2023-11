Woning in Venhuizen flink beschadigd door brand, geen explosiegevaar meer

In een woning aan de Zuiderdijk in Venhuizen is vanmorgen brand uitgebroken. De brand is onder controle, maar aardgas levert mogelijk explosiegevaar op. Om de brandweer de ruimte te geven is de Zuiderdijk tussen de Burgemeester J. Zijpweg en de Oostergouw afgesloten.

Vanmorgen rond 10.40 uur werd melding gemaakt van de brand in een woning aan de dijk. Door de veiligheidsregio werd al snel opgeschaald naar 'grote brand', waardoor er nog meer brandweerwagens naar de plek van het vuur gegaan zijn.

Op dit moment is de brandweer nog bezig met het (na)blussen van de brand. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de oorzaak van de brand nog niet duidelijk is en wordt onderzocht. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand.

Zuiderdijk tijdelijk afgesloten

Naast het vuur is ook sprake van mogelijk explosiegevaar door aardgas. Netbeheerder Liander is daarom naar de woning gegaan om onderzoek te doen. Vanwege het blussen en mogelijke explosiegevaar is de Zuiderdijk tijdelijk afgesloten, tussen de Burgemeester J. Zijpweg en de Oostergouw.