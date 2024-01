Krijgt Den Helder een kernreactor? Vijf vragen en antwoorden over deze plannen

Komt er naast die in Petten nóg een kernreactor in de Noordkop? Vorige maand werd tijdens een informatieavond in de gemeenteraad van Den Helder duidelijk dat er verkennende gesprekken zijn met een grote leverancier van Small Modular Reactors (SMR's). Den Helder heeft namelijk de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, dus onderzoekt de gemeente of de komst van een kernreactor hiervoor de oplossing kan zijn.

"Het is zo dat Den Helder is benaderd door een partij die samen met Den Helder wil gaan verkennen of er mogelijkheden zijn om zoiets in Den Helder te realiseren", vertelde D66-wethouder Peter van Diepen vorige maand over de plannen voor een kernreactor. Om welke partij het gaat blijft voorlopig nog even geheim, maar wat wel duidelijk is over de eventuele komst van een kernreactor zet NH voor je op een rijtje.

Wat is een Small Modular Reactor?

Een Small Modular Reactor is een relatief kleine, modulaire kernreactor van 30 tot 300 megawatt. Als de plannen doorgaan, wordt dit de eerste SMR in Nederland. De elektriciteitsproductie wordt bepaalt door het vermogen van de centrale. Bij een bandbreedte van 30-300 megawatt wordt door een SMR jaarlijks 0,24-2,4 terawattuur (TWh) aan elektriciteit opgewekt.

Dit soort kernreactor is niet dezelfde als die in Petten. In Petten staat namelijk een mini-reactor (< 50 megawatt) en wordt gebruikt voor onderzoek en productie van medische isotopen. Medische isotopen, ofwel radionucliden, zijn radioactieve stoffen die worden gebruikt in nucleaire medicijnen. Nucleair geneeskundigen gebruiken ze voor diagnose en behandeling van verschillende soorten ziektebeelden, waaronder kanker.

