Nieuwbouw PALLAS-reactor van start: "Noodzakelijk voor 30.000 patiënten per dag"

Een gat zo groot als een half voetbalveld en dat dertig meter diep. Daar moet ie komen, de nieuwe PALLAS-reactor. Er wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe reactor op het terrein van NRG in Petten. Die is nodig voor de productie van medische isotopen voor de behandeling van patiënten met kanker. Wie langs Petten rijdt met de fiets of auto, ziet vooral betonwagens af- en aanrijden en je ziet wat kranen boven de dijk uitsteken. NH krijgt een rondleiding om te zien wat er achter de dijk gebeurt.

Impressie van de PALLAS-reactor zoals het er uit moet ziet bij de oplevering - NRG/PALLAS

Het terrein voor de nieuwe reactor in Petten oogt als een normale bouwplaats en dat zal ook voorlopig zo blijven. Er wordt druk gegraven voor de bouwkuip met diepwand waar de reactor in moet komen. Bouwdirecteur Sietsche Eppinga kijkt vol verwondering naar de enorme graafmachine en de enorme bewapening voor het beton. "Ik ben enorm trots. We bouwen op een beproefde Hollandse methode. Het beton komt uit Akersloot, dus we werken ook nog met lokale ondernemers." 30.000 patiënten De PALLAS-reactor vervangt straks de ruim 60 jaar oude Hoge Flux Reactor. De reactor is verouderd en vertoont steeds vaker gebreken, waardoor ook de productie van medische isotopen steeds vaker stil komt te liggen, vertelt Peter Schouten van de regelkamer van de huidige reactor: "We hebben een intensief onderhoudsprogramma, maar we zijn afhankelijk van een oud beestje. We willen isotopen blijven maken om dagelijks 30.000 patiënten te kunnen helpen. Dan is een nieuwe reactor noodzakelijk." Sietsche Eppinga geeft uitleg over de bouw van de nieuwe reactor in onderstaande video.

De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe kernreactor PALLAS zijn begonnen - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

De reactor moet over zo'n tien jaar in werking zijn. Er is ook al tien jaar voorbereiding geweest. Hoe groot is de kans dat technieken straks achterhaald zijn? Bouwdirecteur Eppinga is daar kort over: "De bouw van de reactor moet je vergelijken met hoe we in Nederland dijken en tunnels bouwen. Het is iets heel ander dan de ontwikkeling van bijvoorbeeld een smartphone. Het maken van isotopen blijft hetzelfde. De ontwikkeling en innovatie voor het toepassen van isotopen vindt vooral plaats in de ziekenhuizen." Wat medische istopen zijn en hoe ze worden gemaakt, zie je in de onderstaande video.

Een beetje 'poeder' is goed voor de behandeling van zo'n tachtig patienten met kanker - NH Nieuws / Jurgen van den Bos