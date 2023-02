Bouw van nieuwe kernreactor Petten gaat door: vergunning wordt definitief verleend

De nieuwe kernreactor in Petten gaat er komen: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft haar goedkeuring gegeven . In de kernreactor worden medische isotopen ontwikkeld waarmee onder meer duizenden kankerpatiënten worden geholpen. Voor het eerst in decennia mag er een nieuwe kernreactor komen in Nederland.

De Pallas-reactor moet de ruim 60 jaar oude (en verouderde) Hoge Flux Reactor in Petten gaan vervangen. Naast dat vervanging noodzakelijk is vanwege de leeftijd van de oude reactor is het ook nodig om zo meer medische isotopen te kunnen produceren. "Om te voorkomen dat mensen met een diagnose op een wachtlijst komen te staan, is het tijd om deze reactor te vervangen", zo vertelde een woordvoerder van PALLAS in 2018 aan NH Nieuws.

De reactor moet er over zo'n tien tot vijftien jaar staan, liet programmadirecteur Peter Dijk van PALLAS vorig jaar weten. Er zal een overgangsperiode van een à twee jaar zijn dat beide werken om ervoor te zorgen dat de overdracht naar de nieuwe reactor zo soepel mogelijk gaat.

Ingebruikname

Met deze vergunning van de ANVS kan de reactor worden gebouwd. De vergunning ligt tot eind maart ter inzage, tot dan kunnen mensen in beroep gaan bij de Raad van State. Gebeurt dat niet, dan is de vergunning definitief. Er zal over een aantal jaar, waarschijnlijk in 2028, ook een vergunning moeten worden aangevraagd voor de ingebruikname. Rijkswaterstaat heeft ook een vergunning verleend, zodat de reactor water uit het Noordhollands Kanaal kan gaan gebruiken als koelwater. Het koelwater is niet-radioactief en wordt geloosd in de Noordzee.