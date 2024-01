Garnalenvangst was rampzalig in 2023 en vissers zijn weinig hoopvol voor nieuwe jaar

Vissers kregen de afgelopen jaren al veel te verduren: van strengere regels en hogere brandstofprijzen tot sluiting van de visafslag in Den Helder en sanering van kotters. Maar vorig jaar kwam daar ook nog eens een extreem slechte garnalenvangst overheen. "We hebben in Den Oever 75 procent minder garnalen verwerkt dan we normaal zouden hebben", vertelt Pim Visser, net gepensioneerd directeur van de Oeverse visafslag.

Hoewel er hier vorig jaar veel minder garnalen werden gevangen, is het niet zo dat de Nederlandse vissers uit hun neus stonden te eten. Ze gingen veelal naar de Duitse wateren, waar er meer garnalen te vangen waren. "Maar dat betekende wel dat in Den Oever minder garnalen verwerkt werden", zegt Pim Visser, tot 1 januari directeur van de visafslag. "Dat had tot gevolg dat een aantal mensen die voor een aantal uur in dienst waren werden uitbetaald, terwijl ze niets te doen hadden. En we anderen geen werk konden bieden."

Garnalenvisser Erik Rotgans erkent dat het een heel slecht jaar was. "Er waren hier bijna geen garnalen. Ik ben al twintig jaar visser en heb het nog nooit zo slecht meegemaakt. Ter vergelijking: mijn kotter, de WR54, is 38 jaar oud en het is voor het eerst dat dit schip naar Duitsland is gegaan om te vissen. Maar het is de natuur, daar doe je niets tegen."

Dubbel gevoel

De bijna 67-jarige Pim Visser zou eigenlijk op 1 maart met pensioen gaan, maar dat werd twee maanden vervroegd door de samenvoeging van de visafslagen in Den Helder en Den Oever. De visafslag in Den Helder moest dicht, nadat veel boten gesaneerd werden. Alle activiteiten werden daarmee overgeheveld naar Den Oever, op 1 januari was de samenvoeging afgerond. "Het kwam toevallig goed uit om mijn loopbaan iets eerder te beëindigen en samen te laten gaan met de fusie, maar het is een dubbel gevoel om zo met pensioen te gaan."

De vissers hebben het al een aantal jaar niet makkelijk. Strengere regelgeving, verlies van visserijgronden, verbod op de pulsvisserij, hoge brandstofprijzen, maar als dan ook nog de natuur tegen begint te werken is het wel heel lastig voor de vissers om overeind te blijven.

Haven leeg

"Vanaf oktober is de haven leeg geweest", zegt Visser. "De vissers waren allemaal ergens anders om te vissen." Den Oever kent vrijwel alleen maar garnalenvissers. Er zijn daar nu nog zo'n 40 kotters. Door de sanering van kotters zijn er in Den Helder en op Texel nog maar heel weinig vissers over: zo'n zes in Den Helder en negen op Texel, schat Visser.

De garnalenvissers ontsnapten aan de sanering, maar hebben het ook niet makkelijk, zegt hij. "Ze zitten klem tussen stikstofmaatregelen en natuurbeschermingswetten. En verder moet de vangst van tong met 60 procent worden gereduceerd. Het wordt dus weer een lastig jaar."

Visser Erik Rotgans is iets positiever gestemd: "Slechter dan vorig jaar kan het niet. Het kan alleen maar beter worden. Maar het moet nu wel een keer klaar zijn met alle tegenslagen."