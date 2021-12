Visserij heeft een zwaar jaar achter de rug en er loeren alweer nieuwe problemen

"Het was een wonderlijk jaar. Zeker geen best jaar. Het eerste half jaar waren de prijzen heel slecht door Covid", vertelt directeur Pim Visser van de visafslag Den Helder/Den Oever. Door het sluiten van de restaurants is de handel beroerd. "De laatste weken zijn ook alweer slecht. Dit was een heel vervelend jaar om het maar zachtjes uit te drukken.

Rond een uur of 7 glijdt visserschip HD-4, Hendrika Petronella, langs de kade na een kort weekje op zee. "Dit was de laatste van dit jaar", zegt een bemanningslid, "Maar volgend jaar gaat het gewoon weer door hoor". Ondanks die vanzelfsprekendheid maakt hij zich wel zorgen over de toekomst: "Er komen steeds meer regels. Je moet bijna een kantoor op de kotter hebben"

Regels

En er lijken nog meer regels aan te komen. "Er komen beleidsvoornemens en lobby vanuit Brussel over het verbod op bodemvisserij. Beschermde natuurgebieden zouden dan verboden terrein worden", legt Pim Visser uit, "Als daar ook maar iets van uitkomt dan is dat enorm bedreigend voor de vissers op Wieringen maar ook voor die van Texel en Den Helder. Daar zullen we ons met kracht tegen moeten verzetten"

Alle problemen die de vissers dit jaar zijn tegengekomen zorgt soms voor zwaarmoedigheid, merkt Visser. "Er wordt gesproken van een saneringsregeling, je moet altijd maar afwachten hoeveel daar gebruik van gaan maken. Op Texel is er één schipper die zijn schip aan de kant gelegd heeft: geen opvolging, geen perspectief. Op Urk en bij Vlissingen zijn er een paar. Er zijn vissers die geen opvolging hebben en het dan niet meer zien zitten."

Blauwe economie

Om alvast voor te sorteren op een krimpende visvloot, is de visafslag zelf ook al bezig met het maken van plannen. Pim Visser: "Wij moeten ons herbezinnen op wat wij kunnen met dit gebouw. We hebben een plan hoe we de dienstverlening voor de visserij kunnen blijven voortzetten en de rest van het gebouw kunnen gebruiken voor de 'blauwe economie' zoals windenergie op zee en aanverwante zaken. Wat dat betreft kijken we positief naar de toekomst"