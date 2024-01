Oud en nieuw in Noord-Holland: feestelijk maar ook grimmige sfeer en vuurwerkdode

De jaarwisseling is op de meeste plekken in Noord-Holland feestelijk verlopen, maar dat was niet overal het geval. In Haarlem is een 19-jarige man overleden na een ongeluk met vuurwerk en in Amsterdam raakten jongeren slaags met de politie en moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen. Ook in Zaandam en Huizen kwam de ME in actie.

Aan het Henk van Turnhoutpad in Haarlem is gisteravond rond 23.30 uur een ongeluk gebeurd met vuurwerk, waarbij een man van negentien is overleden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Kort na middernacht vloog een rieten dak aan de Burgemeester Ritmeesterweg in Den Helder in brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een woning.

Politie bekogeld met vuurwerk

In Amsterdam verliep de jaarwisseling grimmig. In Amsterdam-West heeft de Mobiele Eenheid ingegrepen toen agenten werden bekogeld met vuurwerk. In de wijk Slotermeer spreekt een woordvoerder van de politie over 'extreme overlast' door een grotere groep. "We proberen de rust op straat terug te krijgen. Er is ook met vuurwerk gegooid naar collega's", zei de woordvoerder vannacht.

In Amsterdam-Oost hebben tientallen jongeren vannacht de politie aangevallen. Ze gooiden met spullen en vuurwerk richting politieauto's. De politie laat weten dan de ME de groep uit elkaar heeft gedreven. Ook stapten ME'ers uit en werden er politiehonden ingezet. "We hebben even op linie gestaan omdat personen de confrontatie aan gingen", zei de politiewoordvoerder vannacht. "Daar hebben we op ingezet om de openbare orde te herstellen."

Of de politie mensen heeft aangehouden in Amsterdam, is nog niet te zeggen.

