Grote groep jongeren valt politie aan in Oost

Op beelden uit de buurt is te zien dat jongeren eerst zwaar vuurwerk afstaken, er ging ook zwaar vuurwerk vlakbij een deel van de groep af. Ook waren er vlammen op de weg te zien, mogelijk ging het om in brand gestoken benzine.

Uiteindelijk keerden jongeren zich tegen een busje van de Mobiele Eenheid en een paar normale politieauto's. Het ME-busje reed kort achteruit, maar de bestuurder besloot daarna met zwaailicht en sirene op de groep af te rijden, om de jongeren zo uit elkaar te drijven. Dat is een tactiek die de Mobiele Eenheid vaker gebruikt.

Ook stapten ME'ers uit en werden er politiehonden ingezet. "We hebben even op linie gestaan omdat personen de confrontatie aan gingen", zegt een politiewoordvoerder. "Daar hebben we op ingezet om de openbare orde te herstellen. Inmiddels is het weer rustig."