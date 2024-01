Vuurwerk naar hulpverleners gegooid in Amsterdam, meerdere aanhoudingen

De Mobiele Eenheid is op oudejaarsavond meerdere keren in actie gekomen in Amsterdam. Volgens de politie is er met vuurwerk naar hulpverleners gegooid.

Mobiele Eenheid in Slotermeer Inter Visual Studio / Talha Andaç

Agenten op linie in Slotermeer Inter Visual Studio

Een van de acties van de Mobiele Eenheid vond plaats op de Burgemeester van Leeuwenlaan in Slotermeer. Volgens een buurtbewoner zag de straat eruit als 'een oorlogsgebied'. "Ze staan er met honden en stokken. Mijn zoon zit in een steakhouse pizza te eten en hij durft niet eens naar buiten."

Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van 'extreme overlast' door een grotere groep. "We proberen de rust op straat terug te krijgen. Er is ook met vuurwerk gegooid naar collega's."

Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Dat gebeurde eerder op de avond in Nieuw-West of West ook al. Een lid van de Mobiele Eenheid sprak van 'onrust' en zei dat er bijvoorbeeld een barricade op de weg gemaakt was.

Om 0.15 uur werd de brandweer ook opgeroepen voor een brandende vrachtwagen in de straat. Of dat iets met de ongeregeldheden te maken heeft, is nog onbekend. Een andere buurtbewoner zei dat het toen wel iets rustiger leek. "Maar nog steeds heftig."

Rond 0.45 uur stonden er nog steeds agenten op linie in de straat.

Later meer.