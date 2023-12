Prijswinnende documentaire over Lutkemeerpolder te zien bij NH

Vanavond om 17.10 uur wordt op NH de documentaire 'MEER - de strijd om de laatste akkers van Amsterdam' uitgezonden. Drie jaar lang volgde maker Bart Melief de strijd om de Lutkemeerpolder in Amsterdam-West.

Drie jaar lang volgde filmaker Bart Melief de ontwikkelingen rond de Lutkemeerpolder. "Het gaat om de laatste landbouwgronden van de stad. De gemeente wil daar distributiecentra bouwen en daar zijn een hoop mensen tegen. En dan is de vraag wie dat gaat winnen. Aan de ene kant staan de gemeente en de bedrijven, aan de andere kant de protesten en de alternatieve plannen van de actievoerders. Ik volg dat hele proces."

In de Lutkemeerpolder ligt het laatste stukje vruchtbare landbouwgrond van de stad. En precies daar wil Amsterdam enorme distributiecentra bouwen. Maar de plannen stuiten op luid protest.

"De pakketjes die we allemaal bestellen moeten ergens vandaan komen"

En alle partijen komen uitgebreid aan het woord. Zoals Trijntje Hoogendam, die in de Lutkemeerpolder een ecologische zorgboerderij heeft en vreest voor de toekomst, maar ook voormalig wethouder Marieke van Doorninck die betoogt dat de bouw noodzakelijk is en hoort bij een groeiende stad.

Melief: "Ik vind het wel leuk dat als je de documentaire ziet en denkt: 'de ene kant heeft een punt en de andere ook'. Dus dat je de complexiteit laat zien van dit soort processen en het eindoordeel aan de kijker laat."

En dan is er ook nog de rol van de consument. "Die bedrijventerreinen of distributiecentra komen natuurlijk niet uit het niets. In dit soort distributiecentra worden de pakketjes gesorteerd die wij zelf bestellen op internet."

Voedselpark

Vorig jaar lanceerde een aantal groenbeschermers een plan om van de Lutkemeerpolder een voedselpark te maken. Een plek waar Amsterdammers zelf hun voedsel kunnen verbouwen. "Ik heb echt geprobeerd om het van verschillende kanten te bekijken en hoop nu eigenlijk echt dat het voedselpark wint," zegt Melief.

"Ik ben ervan overtuigd dat als we van de polder een enorme moestuin maken, waar alle Amsterdammers hun eigen eten kunnen verbouwen, niemand over 30 jaar zegt: 'hadden we er toch maar distributiecentra neergezet'."