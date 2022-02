Actievoerders ketenen zich vast aan graafmachines Lutkemeerpolder

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben zich vanmorgen in alle vroegte vastgeketend aan enkele graafmachines in de Lutkemeerpolder. Ook namen ze spandoeken mee met teksten als "Geen zand op bioland". De demonstranten zijn inmiddels losgeknipt door de politie, zes van hen zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau.

De actievoerders begonnen om 05.30 uur vanochtend. Er wordt al jaren gesproken over en gedemonstreerd tegen de bouw van bedrijven in het natuurgebied. Dat ging zo ver dat supermarktketen Albert Heijn eind november vorig jaar liet weten er toch geen distributiecentrum te willen bouwen. Ahold had een reserveringsovereenkomst voor een klein deel van de polder.

6 arrestaties

Al meerdere keren verzette Extinction Rebellion zich, net als nu samen met actiegroep Behoud Lutkemeer, tegen de bouwplannen in het gebied. De actievoerders vrezen dat het terrein nu bouwrijp gemaakt gaat worden voor aannemers. "De bezorgde burgers eisen dat alle werkzaamheden in de Lutkemeerpolder per direct worden gestaakt, en zo blijven tot na de gemeenteraadsverkiezingen", aldus Extinction Rebellion.

De demonstranten zijn inmiddels losgeknipt door een technisch team van de politie dat gespecialiseerd is in onder meer het bevrijden van demonstranten. De politie laat weten dat er zes demonstranten zijn gearresteerd en zijn meegenomen naar het bureau.