Poging om Lutkemeerpolder te kopen en zo bebouwing tegen te houden

Een groep actievoerders is vandaag een crowdfunding gestart tegen de bebouwing in de Lutkemeerpolder. Het idee is om er een 'voedselpark' te realiseren, waar groente en fruit zal worden verbouwd. Met de opbrengst van de crowdfunding hopen de initiatiefnemers het gebied te kunnen kopen van de gemeente.

Al jaren wordt er actie gevoerd voor het behoud van de Lutkemeerpolder. Eerder wilde Albert Heijn een distributiecentrum bouwen in het gebied. Dit zorgde voor veel weerstand bij tegenstanders en omwonenden. In november maakte Ahold bekend 'andere opties te verkennen' en was het plan voor een distributiecentrum in het gebied van de baan.

Wel zijn er nog steeds andere partijen ook geïnteresseerd om er te bouwen. Ondanks de terugtrekking van Ahold is de gemeente wel al gestart met werkzaamheden in het gebied. Een week geleden voerden leden van Extinction Rebellion en Behoud Lutkemeerpolder actie tegen de werkzaamheden van de gemeente. Ze willen dat alle werkzaamheden in de polder stoppen tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Het Behoud Lutkemeer, Stichting Grond en Bestaan, Voedsel Anders en Foudcouncil MRA willen met het voedselpark een duurzame voedselproductie opstarten. Ook willen de initiatiefnemers kennis opdoen en uitwisselen over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit om zo te werken aan een "echt groene en duurzame economie".

Alies Fernhout van actiegroep Behoud Lutkemeerpolder hoopt met dit initiatief zoveel mogelijk Amsterdammers te bereiken. "We zitten midden in een klimaatcrisis en de gevolgen daarvan denderen op ons af", zegt ze. "Voor iedere inwoner van de stad is dit een unieke kans om Voedselpark Amsterdam te realiseren."